Kabine Toplantısı canlı yayın izle... Kritik öneme sahip olan Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de düzenlenen toplantının gündem maddeleri arasında önemli konular bulunuyor. Emekli ve memura yapılacak ek zamdan Omicron varyantına kadar birçok konu Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı kararları, her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI CANLI İZLE

Kabine Toplantısı'nın akşam 19.00 sularında bitmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı sonuçları Habertürk canlı yayını ile takip edilecek. İşte, Bakanlar Kurulu (Kabine) Toplantısı kararları Habertürk canlı yayın izle ekranı;