        Kabine Toplantısı gündem konuları 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Kritik toplantıda; terörsüz Türkiye süreci en önemli başlıklardan birisi olacak. Masada Gazze'de yaşanan insani kriz ve memur maaş zammı da ele alınacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 25 Ağustos 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 08:12 Güncelleme: 25.08.2025 - 08:14
        • 1

          Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, birçok gündem masaya yatırılacak. Ana başlıklardan birisi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Öte yandan Gazze'de yaşanan insani kriz ve memur maaş zammı da ele alınacak. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 25 Ağustos 2025 Kabine Toplantısı gündem konuları…

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 25 Ağustos 2025 Pazartesi bugün yapılacak.

          Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?

          Kabine'nin gündeminde; terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve memur maaş zammı ele alınacak.

        • 4

          TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

          Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. Gelinen aşama, komisyon çalışmaları görüşülecek. Bakanların toplantıda sunum yaparak, gelinen aşamayı aktarması bekleniyor.

        • 5

          GAZZE’DE YAŞANAN İNSANİ KRİZ

          Diğer yandan Birleşmiş Milletler'in "kıtlık" ilan ettiği Gazze'de yaşanan insani dram da görüşülecek başlıklar arasında. Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 289'a ulaşmıştı. Ukrayna Rusya savaşında gelinen durum da ele alınacak konular arasında yer alıyor.

        • 6

          MEMUR MAAŞ ZAMMI GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

          Memur zammında takvim işliyor. Kamu Hakem Kurulu'nun memur zammını görüşmek üzere yaptığı ikinci toplantıdan da sonuç çıkmadı. Gözler bugün gerçekleşecek olan üçüncü toplantıya çevrildi. Zam görüşmelerinin Kabine Toplantısı'nda da değerlendirilmesi bekleniyor.

        • 7

          GEÇEN YIL DA AHLAT'TA TOPLANMIŞTI

          Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat'ta toplanmıştı. Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olmuştu.

          AK Parti hükümetleri döneminde bakanlar kurulu, Sivas Kongresi'nin 84'üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas'ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas'ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.

        • 8
