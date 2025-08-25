Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, birçok gündem masaya yatırılacak. Ana başlıklardan birisi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Öte yandan Gazze'de yaşanan insani kriz ve memur maaş zammı da ele alınacak. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 25 Ağustos 2025 Kabine Toplantısı gündem konuları…