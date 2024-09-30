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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta başlayacak, gündeminde neler var? İşte 30 Eylül Kabine Toplantısı gündemi ve masadaki konular

        Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta başlayacak? İşte 30 Eylül Kabine Toplantısı gündem maddeleri

        Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun ele alındığı Kabine Toplantısı, en son 9 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Yeni haftaya girilmesiyle beraber Kabine'nin bu haftaki toplantı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddesi İsrail'in uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak. Ekonomik konuların da masada olması bekleniyor. Toplantı sonrası Kabine kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte 30 Eylül 2024 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 08:02 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:20
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        • 1

          Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt buldu. Yeni haftaya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı tarihi netlik kazandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin öncelikli gündeminde İsrail'in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları, Gazze ve Lübnan'a gönderilmesi planlanan insani yardımlar, fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele yer alıyor. Toplantı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları takip ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 30 Eylül Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündemi ve konuları…

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ayda iki kez toplanıyor.

          Cumhurbaşkanlığı Günlük Programı'na göre Kabine Toplantısı, 30 Eylül Pazartesi günü yani bugün yapılacak ve saat 15.00'te başlayacak.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

          Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda öncelikli gündem başlığı İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan saldırıları ve savaşın bölgeye yayılma riski olacak.

        • 4

          Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşme, kabul, temas ve ziyaretleriyle ilgili Kabine üyelerini bilgilendirmesi de bekleniyor.

        • 5

          Kabine, 1 Ekim itibarıyla başlayacak yeni yasama yılına dair hazırlıkları da görüşecek.

          Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilecek düzenlemeler ele alınacak. Bu kapsamda, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulması ile yeni ve sivil anayasa çalışmaları da değerlendirilecek.

        • 6

          Ekonomi başlığında ise Orta Vadeli Program kapsamındaki hedefler gözden geçirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

        • 7

          Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum değerlendirilecek.

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