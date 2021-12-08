Kabine Toplantısı bugün! Gündemde ekonomik gelişmeler var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı saat 16.35'te başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kez katılımıyla toplandı. Kritik toplantının ana gündem maddesi; döviz kurundaki hareketlilik, fahiş fiyatlar ve stokçularla mücadele olacak. Öte yandan asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki temasları ile ilgili kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacak.

SALGINDA SON DURUM

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye'de henüz görülmeyen "Omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararları millete sesleniş konuşmasında vatandaşlara açıklayacak.