Kabil'deki saldırılar sonrası Taliban Mehmet Akif Ersoy'a konuştu

Bugün Kabil Havalimanı yakınlarında iki adet bombalı saldırı düzenlenirken, ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, ABD'lilerin de içinde olduğu onlarca kişi yaralandı.

Saldırı sonrasında Taliban ilk açıklamayı Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a yaptı.

Taliban Kültür Komisyonu Üyesi Abdul Khar Balki'nin açıklamaları şöyle:

"Bu saldırıyı kınıyoruz. Detaylarına tam hakim değiliz. Ama masum sivilleri hedef alan saldırılar, bir terör eylemi olarak tüm dünya tarafından kınanmalı. Havalimanındaki durumun çözüme kavuşmasından ve yabancı askerlerin ülkeden ayrılmasının ardından bu tür olaylar yaşanmayacak. Çünkü, yabancı güçlerin ülkede bulunmasından dolayı bu saldırılar yaşanıyor."