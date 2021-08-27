Afganistan’dan gelen son tahliye bilgileri

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Reuters’ın aktardığı habere göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Afganistan'dan son tahliye aşamasına girdiğini ve Kabil'den yapılan uçuşlar için hâlihazırda havalimanında bulunanların ötesinde daha fazla insanı kabul etmeyeceğini söyledi.

İNGİLTERE: ''TEHDİT AYRILMAYA YAKLAŞTIKÇA BÜYÜYECEK''

İngiltere'nin, Afganistan'daki 20 yıllık varlığını sona erdiren cuma günü yapılacak tahliyenin son 1000 kişiyi içereceği aktarıldı.

Belirlenen geri çekilme süreci olan 31 Ağustos'tan önce ayrılacak olan İngiltere, havalimanına daha fazla saldırı tehdidinin olacağını söyledi.

Wallace, ‘‘Tehdit ayrılmaya yaklaştıkça büyüyecek’’ ifadesini kullandı. "Biz ayrılırken anlatı her zaman olacak, IŞİD/DAEŞ gibi bazı gruplar ABD'yi veya İngiltere'yi kovduklarını iddia etmek isteyecekler." ifadesini kullandı.

Wallace, tahliye için başka kimsenin havalimanına çağrılmayacağını ve çabaların şimdi, son birlikler "birkaç gün içinde" ayrılmadan önce ‘‘İngiliz vatandaşlarını’’ ve ‘‘daha önce ayrılma izni’’ olan diğerlerini çıkarmaya odaklanacağını söyledi.

"Bu süreçte herkesin tahliye edilememesi derin bir üzüntü’’ ile karşıladığını söyleyen Wallace, ülkede hâlâ 100 ila 150 kadar İngiliz vatandaşı olduğunu ve bunların bir kısmının isteyerek kaldığını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, şimdiye kadar İngiltere'nin 13,700'den fazla İngiliz vatandaşı ve Afgan vatandaşını tahliye ettiğini ve ülkenin hava kuvvetleri tarafından 1949'daki Berlin hava ikmalinden sonra en büyük ikinci hava ikmalini temsil ettiğini söyledi.

Wallace, perşembe günü yapılan terör saldırısının, İngiltere'nin tahliye operasyonunu sona erdirme takvimini hızlandırmadığını da ifade etti.

Afganistan’daki ikinci patlamanın gerçekleştiği Baron Hotel’deki işleme merkezinin kapanmasının ise programa göre kapatıldığını söyledi.

İSPANYA: TAHLİYELER SONA ERİYOR

İspanya, Afganistan'dan personel tahliyesini tamamladığını ve son tahliyelerin cuma günü geç saatlerde Madrid yakınlarındaki Torrejon de Ardroz hava üssünde inmesinin beklendiğini söyledi.

Hükûmetten yapılan açıklamada son 81 İspanyol’un Kabil'den taşıyan iki askerî uçağın cuma sabahı erken saatlerde Dubai'ye ulaştığı belirtildi. Diplomatik personelin Dubai’de güvende olduğu belirtildi.

Uçaklarda ayrıca dört Portekizli asker ve NATO ülkeleriyle çalışmış 83 Afgan da bulunuyordu.

Açıklamada, "Bu iki uçuş, İspanyol personelinin ve Afgan müttefiklerinin ve ailelerinin tahliyesini tamamlıyor" ifadesi kullanıldı.

İspanya, tahliye görevi sırasında, Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği gibi Batılı ülkelerle çalışmış olan yaklaşık 1900 Afgan'ı tahliye etti.

AA, saldırıların ardından Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında olduğu çok sayıda ülke Afganistan'daki tahliyelerinin sona erdiğini açıkladığını aktardı.

YENİ ZELANDA: SON UÇUŞ TAMAMLANDI

AA'nın aktardığı habere göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeleri gerçekleştiren Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri (NZDF) uçağının, Hamid Karzai Havalimanı’ndaki terör saldırısından önce son uçuşunu tamamladığını açıkladı.

Başbakan Ardern, Başbakanlığın resmi sayfasından, ülkesinin Afganistan'ın başkenti Kabil'den yaptığı tahliyeler ve Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndaki terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Afganistan’dan yaptıkları tahliye uçuşlarının tamamlandığını bildiren Ardern, NZDF’ye ait C-130 Hercules nakliye uçağının taşıdığı personel ve yolcularıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne indiğini söyledi.

Ardern, Kabil'deki terör saldırısı sırasında havalimanında hiçbir NZDF personeli bulunmadığını ve hepsinin son uçuşta güvenli bir şekilde Afganistan’dan ayrıldığını belirtti.

Terör saldırısında hayatını kaybeden, ABD askerlerinin yanı sıra diğer ortaklarına, saldırıdan etkilenen herkesin ailelerine ve Afganistan'da hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunan ve ayrıca yaralanan herkesin yanında olduklarını dile getiren Ardern, saldırıyı kınadı.

Başbakan Ardern, "Afganistan'daki inanılmaz derecede zor ve kırılgan durumda sadece can güvenliği arayan birçok masum aileye ve bireye yapılan aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki Yeni Zelanda vatandaşlarından ve vizesi olan Afganların tahliyesi için görevlendirilen NZDF nakliye uçağı, Kabil'den gerçekleştirdiği 3 uçuşta hem Yeni Zelanda hem de Avustralya'ya gönderilen yüzlerce kişiyi tahliye etmişti.

Yeni Zelanda, yaklaşık 20 yıl Afganistan'da görev yapan askerî birliklerini, mayıstan önce geri çekmişti.​​​​​​​

NORVEÇ, FRANSA, POLONYA, HOLLANDA

İHA'nın aktardığı habere göre, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soereide, Norveç'in Afganistan'dan tahliyeler artık yapamayacağını açıklarken, "Havalimanındaki kapılar artık kapalı ve insanları içeri almak artık mümkün değil" dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD askerinin tamamen geri çekilmesinin 31 Ağustos olarak verdiği tarihin yaklaşmasıyla ülkeler birer birer tahliyelerini sonlandırılıyor.

Fransa, Polonya, Hollanda olmak üzere Kanada bugün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise 31 Ağustos'ta tahliye uçuşlarını durduracağını açıklamıştı.