Kabil'de art arda patlamalar!

SON DAKİKA: Kabil Havalimanı bölgesinde art arda patlamalar: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

HABERTURK.COM / Ajanslar

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 15 Ağustos'ta kuşatmasıyla kentten tahliyeler sürerken dün akşam saatlerinde Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede art arda patlamalar meydana geldi.

Düzenlenen saldırılarda Reuters'ın aktardığı son habere göre 72 sivil ve 13 ABD askerinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gece saatlerinde 6. patlamanın gerçekleştiği bilgisi gelirken, Reuters Kabil'de gerçekleşen saldırıları terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini aktardı.

PEŞ PEŞE PATLAMALAR

Gece saatlerinde Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.

Habertürk TV'den Mehmet Akif Ersoy saat 22.35'te bir patlama daha olduğunu duyururken, silah seslerinin de geldiğini ifade etti.

AA muhabiri, Kabil Havaalanı bölgesinde bir patlama sesinin daha duyulduğunu bildirdi.

Kabil'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, terör saldırılarının ardından havaalanına yakın bölgelerden yeni patlama sesleri işitildi. Bunlardan en şiddetli patlama 6'ncısında hissedildi.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, Çarşamba akşam saatlerinde "terör saldırısı tehdidi olduğu" gerekçesiyle vatandaşlarına Kabil Havalimanı'na gitmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu.

BIDEN: AFFETMEYECEĞİZ

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil Havalimanı'ndaki saldırının faillerini affetmeyeceklerini belirterek, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

TALİBAN SÖZCÜSÜNDEN KINAMA

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bombalı terör saldırıları dışındaki patlamalar için, "ABD güçlerinin havaalanı içinde kendi ekipmanlarını imha ettiğini" duyurdu.

TÜRK BİRLİĞİNDE HASAR YOK

Milli Savunma Bakanlığınca, Kabil Havaalanı dışında iki patlama meydana geldiği, Türk birliğinde herhangi bir hasar, zayiat olmadığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." bilgisine yer verildi.

İNGİLTERE TAHLİYELERE DEVAM EDİYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamayı "barbarca terör saldırısı" olarak niteledi ve ülkesinin tahliye operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

Johnson, Acil Durum Kabine Toplantıları (COBRA) kapsamında Afganistan'daki durumun ele alınmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Boris Johnson, "Barbarca bir terör saldırısı olduğunu, Kabil Havalimanında ABD ordusu üyelerinin hayatını kaybettiğini, Afgan kayıpların da olduğu bir dizi saldırı olduğunu doğrulayabilirim. ABD ve Afganistan halkına başsağlığı diliyorum." dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN ŞİDDETLİ KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil’de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AB'DEN KINAMA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı.

Borrell, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kabil Havaalanı'nda güvenlik hasreti çeken insanlara yönelik korkakça saldırıları şiddetle kınıyoruz. AB, Afganlarla dayanışma içindedir. Uluslararası ortaklarla birlikte terörle mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de saldırıyı kınadığını belirterek, "Uluslararası toplum, Afganistan'da ve ötesinde terörizmin yeniden canlanmasını önlemek için birlikte ve yakın biçimde çalışmalıdır." değerlendirmesini yaptı.