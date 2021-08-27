ABD Başkanı Biden: Saldırıya karşılık vereceğiz

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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırılarının ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Kabil Havalimanı'ndaki saldırının faillerini affetmeyeceklerini belirterek, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

Afganistan'dan tahliyelerin güvenlik tehditleri nedeniyle çok zor koşullarda gerçekleşeceğinin farkında olduklarını söyleyen Biden, "Afganistan'dan tahliye misyonunun hedeflerini en iyi şekilde uygulamaları konusunda sürekli sahadaki liderleri tembihliyorum. Afganistan'daki komutanlardan DEAŞ Horasan Örgütü'ne karşı planlar hazırlamalarını istedim. Orduya, dilerlerse Afganistan'a takviye kuvvet göndermeye istekli olacağımı söyledim, ancak komutanlar misyonu olduğu gibi sürdürdü" ifadelerini kullandı.

"Elimizde, Taliban'ın ezeli düşmanı olan DEAŞ'ın bize saldıracağı bilgisi vardı" diyen Biden, "Taliban ile ortak çıkarlarımız var ve sahadan, DEAŞ ile aralarında gizli bir anlaşma olduğuna dair bir bilgi gelmedi" dedi.

"SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"

"Afganistan'da son dönemde yaşanan her şeyin sorumluluğunu prensip olarak üstleniyorum" diyen Biden, "Bu Amerikan askerleri gerçekten kahramanlardı. Bu kahramanlar tehlikeli ve gerçekten bencilce olmayan bir görevde başkalarının hayatını kurtarmak için uğraşıyordu.

Eşi benzeri görülmemiş bir tahliye sürecinin parçasıydılar. Son 12 saatte 7 bin kişi çıkartıldı havalimanından. Kalbimiz acıyor. Tüm Afgan aileleri için de bu acıyı hissediyoruz. Öfkeliyiz, kalbimiz kırık." diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE SALDIRILARIN OLMASINI BEKLİYORUZ"

Biden'ın diğer sözleri şöyle:

"Eski başkan bir anlaşma yaptı Taliban'la. Bunun karşılığında, 1 yıl öncesinde bir taahhüt verildi kendisine. Taliban dedi ki 'Biz diğerlerine saldıracağız ama hiçbir Amerikalı'ya saldırmayacağız.' Amerikalılara saldırı yapılmasının sebebi bir taahhüt verilmiş olmasıydı.

Şu anda 20 yıllık bir savaşı bitirmenin zamanı geldi."

TAHLİYE EDİLEN KİŞİ SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Biden, gün boyunca Savunma Bakanlığı ile Washington, Afganistan ve Katar'daki kumandanlarla yakın temas halinde olduğunu vurgulayarak, 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan tahliye edilen kişi sayısının 100 bini aştığını kaydetti.

Afganistan'daki tahliyeleri de devam ettireceklerinin altını çizen Biden, "Teröristlerin bizim misyonumuzu durdurmalarına izin vermeyeceğiz. Tahliyeleri sürdüreceğiz. Aynı zamanda komutanlarıma DEAŞ'ın kilit varlıklarına, liderlerine ve tesislerine saldırı planları hazırlamaları emri verdim. Seçtiğimiz vakit, yer ve zamanda kuvvet ve hassasiyetle bu saldırıya yanıt vereceğiz. Bilmenizi isterim ki bu DEAŞ teröristleri kazanamayacak. Amerikalıları kurtaracağız, Afgan müttefiklerimizi çıkaracağız. Boyun eğmeyeceğiz." ifadesini kullandı.