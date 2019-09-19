Kabak mücveri tarifi, nasıl yapılır?

Kahvaltı ve çay saatlerinde sıcak ya da soğuk olarak tüketebileceğimiz son derece doyurucu kabak mücveri tarifini hep birlikte yapmaya başlayalım. İçerisindeki yeşillik ve vitaminlerle hem karın doyurucu hem de çocukların çok seveceği bir lezzettir. Yanına yoğurt çok yakışır.

Kabak Mücveri Tarifinin Malzemeleri:

2 adet yumurta

2 adet kabak

Aldığı kadar un

2-3 dal yeşil soğan

Yarım demet maydanoz

Bir iki tutam dereotu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kabak Mücver Tarifinin Yapılışı:

Kabakları soyarak rendeleyelim yeşil soğan maydanoz ve dereotunu minik minik doğrayalım.

Şimdi harcı hazırlama işine geçelim.

Yumurtaları bir kabın içine alalım un ilave ederek bir Çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım.

Tüm baharatları kabakları ve doğranmış dereotu maydanoz ve yeşil soğanı da ekleyerek karıştıralım.

Tabamıza az miktarda sıvı yağ sürelim.

Kabak karışımından bir yemek kaşığı dökelim.

Mücverin her iki yüzünde kızarsa ne kadar pişirelim.

Havlu kağıt serilmiş servis tabağına alalım.

Yaptığımız mücverleri ister sıcak isterseniz soğuk olarak da servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.