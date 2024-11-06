Kabağın faydaları nelerdir? Kabak tüketmek neye iyi gelir ve faydaları ile zaralar nedir?
Anadolu'da oldukça fazla yetiştirilen ve sebze olarak yemeklerde tercih edilen kabak, sıcak ve ılıman iklimlerde yetişmektedir. Ülkemizde de yaygın olarak yetişir ve genellikle tatlısı ve turşusu yapılır. Kabağın faydaları nelerdir? Kabak tüketmek neye iyi gelir ve faydaları ile zaralar nedir? İşte, detaylar.
Dünya mutfağında da önemli bir yere sahip olan kabak, yalnızca lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa olan katkılarıyla da dikkat çekmektedir. Aynı zamanda bol miktarda su içerdiği ve tokluk hissi sağladığı için diyetlerde de sıkça rastlanan bir sebzedir. Kabağın faydaları ve kabağın yararları nelerdir? Kabağın özellikleri nelerden oluşur? Kabağın faydaları ve kabağın zararları nelerdir? Kabak neye iyi gelir? İşte, merak edilen detaylar.
Kabağın Faydaları
Zayıflamaya Yardımcı Olur
Diyet lifleri bakımından zengin olduğundan dolayı kabak, zayıflamak isteyenlere tokluk hissi sağlar. Kalorisi oldukça düşüktür. 100 gramlık kabak 26 kalori içerir. Bu nedenle de diyet beslenmesine uygundur.
Göz Sağlığını Korur
Kabakta yer alan A vitamini göz sağlığı üzerinde koruyucu etkiye sahiptir. Kabak, göz problemlerinin oluşma riskini en aza indirme konusunda size yardım eder.
Kalp Hastalıklarını Önler
Antioksidan bir sebze olduğundan ötürü, kalbe giden damarları rahatlatmaktadır. Damar tıkanıklığının dolayısıyla kalp krizini önleyici etkiye sahiptir. Ağrı kesici özelliği bulunan kabağın aynı zamanda kalp çarpıntısına da iyi geldiğini söyleyebiliriz.
Bağırsakları Temizler
Lif bakımından zengin olan kabak, besinlerin sindirimini kolaylaştırır; bağırsak parazitlerini temizler. Şişkinliği ortadan kaldırır ve bağırsak tıkanıklığının önüne geçer.
Cildin Genç Görünmesini Sağlar
Tonik olarak uygulandığında cildinizdeki yağlanmaya son verir, sivilceleri yok eder. Kabak, midenizi ve cildinizi koruyan bir sebzedir.
Bağışıklık Sistemini Güçlendirir
C vitamini, kalsiyum ve A vitamini içeren kabak, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. Katı gıdaya geçen bebeklerinize kabak püresi vererek onları hastalıklardan koruyabilirsiniz.
Kansere Karşı Koruyucudur
Antioksidan sebzelerin kansere karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Kabak da bu sebzelerden birini oluşturur. Düzenli bir şekilde kabak tüketerek vücudunuzdaki toksinleri dışarıya atabilirsiniz. Kabak savunma mekanizmanızın güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Kanserden korunmak için kabak suyu, kabak yemeği ve kabak salatası tüketebilirsiniz.
Kan Şekerini Dengeler
Glisemik indeksi düşük besinler listesinde yer alan kabak, kan şekerinizi dengede tutacaktır. Bol bol kabak tüketerek kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz.
Stres ve Ağrıları Dindirir
Antioksidan etkisi sayesinde bedendeki gerginliği giderir. Aynı zamanda ağrı kesici etkisi de bulunmaktadır. Stresli durumlarda kendinizi daha sakin hissetmenizi sağlar.
Vücudu Toksin Maddelerden Arındırır
Vücudunuzda yer alan toksin maddelerden arınmak için kabak suyunu tüketebilirsiniz. Tüm vücut sistemini koruyan ve canlandıran bir besindir.
Kabağın Yararları
Kabağın Özellikleri
Kabaklar oldukça düşük kalorilidir. Ayrıca lif, vitamin ve mineral yönünden de zengindir. Hafif tatlı bir tadı vardır. Elbette ki çiğ olarak tüketimiyle pişirilerek tüketimi arasında tat farkı bulunmaktadır. Çok yönlü bir tat sağladığından söz edebiliriz. Çeşitli yemeklerde ve tatlılarda kullanılır. Kabağın özellikleri, farklı kabak çeşitleri arasında farklılıklar göstermektedir.
Kabağın Faydaları
Kabağın Zararları
Kabak, bol miktarda tüketildiğinde şişkinlik ya da gaz gibi sindirim sorunlarına sebebiyet verebilir. Aşırı tüketimi özellikle sindirim sorunları geçmişi olanlarda gastrointestinal sıkıntıya sebep olabilir.
Kabak veya Cucurbitaceae ailesinden diğer sebzelere alerjisi veya hassasiyeti olan kişilerin bu sebzeleri yemekten kaçınmaları gerekebilir.
Kabak Neye İyi Gelir?
İdrar söktürür ve kabızlığı giderir. Aynı zamanda sindirim sorunlarının da önüne geçer. Böbrek ve mesane iltihaplarını giderir. Basur ve prostat şikâyetlerini azaltır. Kan şekerini dengeler, yüksek tansiyonu düşürür. Ağrı kesici özelliği bulunur. Sinirleri yatıştırır. Öksürüğü keser. Kan yapar, zihni açar. Cinsel gücü ve doğurganlığı arttırır.