"ÖYLE BİR ŞEY YOK!"

Şarkıcı Hadise ile ayrılığı sonrası aşk hayatında inzivaya çekilen Kaan Yıldırım, sosyal medya fenomeni ve YouTuber Danla Bilic'le birlikte olduğu iddialarına yeniden yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok. Ben de sette gördüm haberleri. Kalbim boş. Olsa zaten paylaşıyorum. '14 Şubat Sevgililer Günü'nü yalnız geçireceğim. Belki Uraz'la romantik bir yemek yeriz." diyerek, herkesi güldürdü.