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Kaan Yıldırım'dan yeni 'Danla Bilic' açıklaması

Daha önce sosyal medya fenomeni ve YouTuber Danla Bilic ile hakkında çıkan "aşk" iddialarını yalanlayan Kaan Yıldırım, konuyla alakalı yeni açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok. Ben de sette gördüm haberleri. Kalbim boş" dedi

09.02.2022 - 15:37 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Ünlü oyuncular Kaan Yıldırım, Serkan Çayoğlu ve Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen Yıldırım, Çayoğlu ve Kaygılaroğlu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

  • "GÜZEL BİR YEMEK YEDİK"

    Konya'da çekimleri devam eden "Mevlana" adlı dizide rol alan Kaan Yıldırım, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Oyuncu, "Kısa süre için İstanbul'a geldim. Bugün güzel bir yemek oldu, bol bol sohbet ettik." dedi.

  • "SETİN UZAK OLMASININ ZORLUKLARINI YAŞIYORUZ"

    Boş vakitlerini sık sık etkinlikte değerlendirdiğini belirten Yıldırım, "At biniyorum, Serkan da at binmeye başladı. Bugün binicilikten çıkıp, buraya geldik." ifadelerini kullandı.

    Konya'nın birçok yerini gezdiğini belirten Kaan Yıldırım, "Konya çok güzel bir şehir. Orada çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz, setin evden uzak olmasının zorluklarını yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

  • "ÖYLE BİR ŞEY YOK!"

    Şarkıcı Hadise ile ayrılığı sonrası aşk hayatında inzivaya çekilen Kaan Yıldırım, sosyal medya fenomeni ve YouTuber Danla Bilic'le birlikte olduğu iddialarına yeniden yanıt verdi.

    Ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok. Ben de sette gördüm haberleri. Kalbim boş. Olsa zaten paylaşıyorum. '14 Şubat Sevgililer Günü'nü yalnız geçireceğim. Belki Uraz'la romantik bir yemek yeriz." diyerek, herkesi güldürdü.

  • "YALNIZ..."

    Yıldırım, Bilic ile hakkında çıkan dedikoduların ardından siyah-beyaz fotoğrafını, "Alone... (Yalnız)" notuyla Instagram'dan yayınlamıştı.

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