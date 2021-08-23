"BU KONULARA GİRMEM UYGUN OLMAZ"



Yıldırım, şarkıcı Hadise ile biten ilişkisi sonrası ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu, gazetecilerin "Hadise Hanım ile ayrıldınız öncesi ve sonrası için neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Yıldırım, "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.