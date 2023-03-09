Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve çocukları ile Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Basın mensuplarını karşılarında gören Ural, mekana geri dönerken, Tangöze ise bir süre kapıda eşini bekledi. Birkaç dakika sonra telefonla konuşarak mekandan çıkan Kıvılcım Ural, eşi ve çocuğuyla beraber otomobillerine bindi.