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Haberler Magazin Kaan Tangöze kapıda eşi Kıvılcım Ural'ı bekledi - Magazin haberleri

Kaan Tangöze kapıda eşini bekledi

Etiler'de objektiflere yansıyan Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı

Giriş: 09.03.2023 - 08:30 | Güncelleme: ABONE OL
Kaan Tangöze kapıda eşi Kıvılcım Ural'ı bekledi - Magazin haberleri
Kapıda eşini bekledi
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve çocukları ile Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

KAPIDA EŞİNİ BEKLEDİ

Basın mensuplarını karşılarında gören Ural, mekana geri dönerken, Tangöze ise bir süre kapıda eşini bekledi. Birkaç dakika sonra telefonla konuşarak mekandan çıkan Kıvılcım Ural, eşi ve çocuğuyla beraber otomobillerine bindi.

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Otomobil içindeyken telefonla konuşuyormuş süsü veren Ural ile eşi, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. Ünlü çift, ardından hızla evlerinin yolunu tuttu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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