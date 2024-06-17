Kaan Tangöze ailesiyle tatilde
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Tangöze ve kızları İlayda ile Bodrum'da tatil yapıyor
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kaan Tangöze ailesiyle birlikte Bodrum'da objektiflere yansıdı. Tangöze ailesi önceki gün Gündoğan’daki bir otelin plajında görüntülendi.
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Ünlü şarkıcı, kızı İlayda ile deniz keyfi yapıp ilgilendiği sırada ise Kıvılcım Tangöze, güneşlenmeyi tercih etti.
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Kıvılcım Tangöze, zaman zaman iskele üzerinde telefon görüşmesi yaptı.
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Kaan Tangöze ve kızı İlayda'nın deniz keyfi bittiği sırada kızını iskeleden alan Kıvılcım Tangöze, plajın arka bölümüne geçti.
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Ünlü şarkıcı ise kızıyla güneşlenmeyi tercih etti.