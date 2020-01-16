Kaan Sekban, kendi oyununun biletlerini gişeye geçerek kendisi sattı

Aldığı radikal kararla işinden istifa edip yurt dışında oyunculuk eğitimi alan, sonrasında ise yazdığı kitap ve internetteki videolarıyla geniş kitlelere ulaşan Kaan Sekban, şu sıralar kendi oyunu 'Kaan Sekban Saçmalar' ile sevenleriyle buluşan ünlü komedyen önceki gün görenleri şaşkına çeviren bir duruma imza attı. Zorlu PSM'nin bilet gişesine geçen Sekban, burada yaklaşık 4 saat boyunca kendi gösterisinin biletini sattı.

'Kaan Sekban Saçmalar' adlı oyuna bilet almaya gelen sanat severler ise gişede başarılı komedyeni görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Kaan Sekban ile uzun uzun sohbet eden sevenleri, başarı komedyenle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.