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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kaan Kasacı, Serdal Adalı'nın listesine girdi - Beşiktaş Haberleri

        Kaan Kasacı, Serdal Adalı'nın listesine girdi

        Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, Kaan Kasacı'nın yönetim kurulu listesinde yer alacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:32
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        Kaan Kasacı, Adalı'nın listesinde
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        Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurt içi ve yurt dışında yer alan şirketlerindeki başarılarıyla dikkat çeken, metaverse yatırımcısı, iş insanı, Kaan Kasacı, Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenecektir. Kendisinin yatırımcı kişiliği, ticari bilgi birikimi, camiamızı hak ettiği yere getirirken bize çok destek olacaktır." ifadelerini kullandı.

         Adalı, daha önce Metin Keçeli, Aykın Aydın, Hazal Kalkavan Karahan, Çağatay Abraş, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Orhan Özalp'in yönetim kurulu listesinde yer alacağını açıklamıştı.

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