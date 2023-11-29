Kaan Kasacı, Serdal Adalı'nın listesine girdi

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Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurt içi ve yurt dışında yer alan şirketlerindeki başarılarıyla dikkat çeken, metaverse yatırımcısı, iş insanı, Kaan Kasacı, Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenecektir. Kendisinin yatırımcı kişiliği, ticari bilgi birikimi, camiamızı hak ettiği yere getirirken bize çok destek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Adalı, daha önce Metin Keçeli, Aykın Aydın, Hazal Kalkavan Karahan, Çağatay Abraş, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Orhan Özalp'in yönetim kurulu listesinde yer alacağını açıklamıştı.