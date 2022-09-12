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Kaan Boşnak ve eşi Ceylan Torun kimdir? Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak kariyeri ve hayatı nedir?

Kaan Boşnak ve eşi Ceylan Torun kimdir? Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak kariyeri?

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun vokalisti olan Kaan Boşnak, son günlerde gündemde yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Ceylan Torun'la boşanma aşamasında olan Kaan Boşnak'ın hayatıyla ilgili detaylar haberimiz...

12.09.2022 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti olan Kaan Boşnak, asıl adı Sabahattin Kaan Boşnak’tır. 4 Eylül 1992 yılında dünyaya gelen müzisyen, Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun vokali ve gitaristi olması ile tanınmıştır. Müzisyenlikle beraber edebiyat ile ilgilenen Boşnak, lise döneminde Genç Praksis dergisini çıkarmıştır. Aynı zamanda çeşitli bloglarda yazmış, At Kafası fanzinde, Fil & Toz ve Ot dergilerinde de yazılar yayınlamıştır.

  • MÜZİK KARİYERİ BASAMAKLARI

    Marmara Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğrencisi olan Kaan Boşnak, 3 Maymun isimli grubu kurmuş ve vokallik yapmıştır ancak zaman içerisinde grup dağılmıştır. Boşnak daha sonra müzik kariyerinde Nick Cave, Erkin Koray, Kesmeşeker ve Cemiyette Pişiyorum’dan gibi müzisyenler ve gruplardan etkilenmiştir.

    YÜZYÜZYEKEN KONUŞURUZ NASIL OLUŞTU?

    Bağımsız rock türünde müzik yapan Kaan Boşnak ve grup üyeleri, 2011 yılında Egin Sevik ile kurduğu Yüzyüzeyken Konuşuruz grubuyla başlarda yayınladıkları videolar ile dinleyicilerinden beğeni topladı. 2013 senesinde ilk albümleri olan “Evdekilere Selam” sayesinde daha geniş kitlelere isimlerini duyurdular. İlerleyen zamanlarda sırasıyla Can Tunaboylu, Can Kalyoncu ve Baran Ökmen’in de dâhil olduğu grup bugün son halini aldı.  Grubun yayınladığı “Ne Farkeder, Canavar, Sandal, Boş Gemiler, Kazılı Kuyum” şarkıları oldukça popüler parçaları arasında.  Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdikleri 5000 kişilik en büyük konserlerinin belgeseli de bulunuyor.

     

  • SOLO KARİYERİ

    Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun yanı sıra yalnızca Kaan Boşnak ismiyle de şarkılar yayınlayan müzisyen, 2017 senesinde Güzel Değil, Yorgunum ve Ağrılar, Yıkılma Sakın, singlelarını yayınlamıştır.

    EVLİLİK HAYATI

    Kaan Boşnak 2020 senesinde festival ve etkinlik organizatörü Ceylan Torun ile evlendi.  1 yıl sonra çiftin Ali Kutluhan ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Şu an da ise çiftin boşanma aşamasında olduğu söyleniyor. Kaan Boşnak’tan henüz bir açıklama gelmedi.

  • Stüdyo albümleri

    Evdekilere Selam (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Albüm/ 2013)

    Otoban Sıcağı (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Albüm/ 2014)

    Akustik Travma (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Albüm/ 2018)

    Single'ları

    Güzel Değil (Kaan Boşnak/ Single/ 2017)

    Ne Farkeder (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2017)

    Canavar (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2017)

    Sandal (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2017)

    Yorgunum Ve Ağrılar (Kaan Boşnak/ Single/ 2017)

    Yıkılma Sakın (Kaan Boşnak/ Single/ 2017)

    Demos (Kaan Boşnak/ EP/ 2018)

    Boş Gemiler (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2018)

    Koptu Kayış (Sansar Salvo feat. Kaan Boşnak/ 2019)

    Varsın (Kaan Boşnak & Anıl Piyancı/ Single/ 2019)

    Ölsem Yeridir (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2019)

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