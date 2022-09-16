"MÜVEKKİLİMİ SOSYAL MEDYA ADALETİYLE SUÇLAMIŞ VE İNFAZ ETMİŞTİR"
Kaan Boşnak'ın avukatı Ayşegül Mermer ise "Meslektaşımın yaptığı açıklama talihsiz bir açıklama olmuş, keşke meslektaşım müvekkilimi yargılamadan önce iddialarını mahkemeye sunsaydı. Henüz açılmış bir dava yok, yargılama süreci başlamadı ve mahkemece verilen bir karar olmadan müvekkilimi sosyal medya adaletiyle suçlamış ve infaz etmiştir. Bu yapılan bir suçtur, bir kişiye, onuruna, şerefine ve saygınlığına rencide edecek şekilde suç isnadında bulunmak suçtur. Oysa ki biz hukukçuların amacı müvekkillerimizi mahkemede savunmak ve onlar için adaleti sağlamak olmalıdır" dedi.
"YÖNELTİLEN İDDİALARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYOR"
Mermer "Henüz açılmış bir dava yok, bize gelen bir dava yok. Biz kendimiz dava hazırlığı içindeyiz. Ancak iki gün önce Başak hanımın da sosyal medya üzerinden bir takım beyanları olduğu için kendisi hakkında müvekkilim Kaan Boşnak'a yönelik tehdit, hakaret ve küçük düşürücü söylemler olmaması için tedbir aldık, birkaç güne de boşanma davasını açmış olacağız. Kaan Boşnak, yöneltilen iddiaların hiçbirini kabul etmiyor. Hem bir hukukçu, hem insan olarak, tabii ki kadına şiddetin, canlıya şiddetin karşısındayız. Buradaki asıl şiddet çocuğa yapılıyor. Sosyal medyada baba hakkında asılsız ithamlar yöneltiliyor, sosyal medya tarafında kamuoyunda bir negatif algı oluşuyor. Benim müvekkilim bu davada haklı çıksa dahi bu negatif algının silinmesi çok zor olacaktır, bu gerçeği unutmamak lazım. Ortada bir çocuk varsa taraflar bir ömür boyu akraba olmak zorundalar, kimse onlardan dost, arkadaş olmasını beklemez. Çocukları için bazı söylemlere dikkat edilmeli, bu davanın sonunda haklı, haksız ortaya çıkacaktır. Dün meslektaşımın yayınladığı videoda şöyle bir söylem var, müvekkili Başak Hanım, Kaan Boşnak'ın evlendikleri tarihten bugüne kadar şiddet uygulandığı söylenirken, hemen akabinde ise çocukları 25 günlükken müvekkilimin evi terk ettiği ve bir daha görüşmedikleri söyleniyor" dedi.
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