A Milli Takım oyuncularından Kaan Ayhan, Hollanda ma&ccedil;ı hakkında a&ccedil;ıklamalarda bulundu. TRT Spor a a&ccedil;ıklamalarda bulunan Kaan, Takım olarak m&uuml;cadele etmemiz gerekiyor. Hollanda saygı duymamız gereken bir &uuml;lke. En iyi şekilde kendimizi hazırlıyoruz. Avusturya ma&ccedil;ında bireysel olarak değil, takım olarak &uuml;st&uuml;nd&uuml;k. Onlardan daha &ccedil;ok istedik. Hollanda ma&ccedil;ında da bunu yaparsak başarılı oluruz. Kimse T&uuml;rkiye ile karşılaşmak istemiyor, o hissi alıyorum. &Ccedil;ekya ma&ccedil;ından sonra takımı daha bir istekli g&ouml;rd&uuml;m. Burayı hak ederek geldik, Avusturya ma&ccedil;ındaki gibi savaşıp galibiyet i&ccedil;in oynamaya &ccedil;alışacağız. ifadelerini kullandı. Orta sahada daha rahat oynadığını s&ouml;yleyen Kaan, Orta sahadan bir oyuncuyu savunmaya &ccedil;ektiğinizde oyun kurma g&ouml;revi ona kalıyor doğal olarak. Avusturya pres yapan bir takım olduğu i&ccedil;in takıma &ouml;z g&uuml;ven vermek istedim. Avusturya istediği gibi bassın diye anlattım takıma. Ben kendimi orta saha olarak g&ouml;r&uuml;yorum. V&uuml;cut yapısı olarak da orayı kendime daha uygun g&ouml;r&uuml;yorum. Benim de işime geliyor aslında orta saha başlayıp sağa doğru geri gelmek. Bunu d&uuml;nyada en iyi yapan Toni Kroos, o da orta saha başlayıp &uuml;&ccedil;l&uuml;ye d&uuml;ş&uuml;yor geride. s&ouml;zlerini sarf etti.Avusturya ma&ccedil;ı &ouml;ncesi yaptığı konuşmayı anlatan Kaan, Portekiz ma&ccedil;ından sonra &ouml;zellikle &Ccedil;ekya ikinci yarıya doğru Şimdi turnuva başlıyor enerjisini aldım takımdan. Şu anda da hem &ccedil;ok eğleniyoruz hem de ma&ccedil;lara hazırlanıyoruz. İnşallah sonu yine galibiyet olur. Biraz da sabırsızlandık, 1 aydır buradayız. Nereye kadar gidebileceğimizi bilmek istiyoruz artık. Son ma&ccedil;ta kaptan olarak yaptığım konuşmada Kaybedebiliriz ama milletimizin istediği korkusuzluğu g&ouml;sterelim dedim. B&ouml;yle olunca kaybetsek bile milletimiz bizi alkışlayacaktır. Ben yağmurda oynamayı daha &ccedil;ok seviyorum. Burada b&uuml;y&uuml;d&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z i&ccedil;in olabilir. dedi.