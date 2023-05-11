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Kaan Ayhan'ın menajeri açıklama yaptı: Galatasaray'da mutlu

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, "Kaan, Galatasaray'da mutlu. Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi. Bu haberlere kimse inanmasın" dedi.

Giriş: 11.05.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
Kaan Ayhan'ın menajeri açıklama yaptı: Galatasaray'da mutlu
DHA

Devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anlaşan Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımda mutlu olmadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğine dair çıkan haberler sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan'ın şu anda Galatasaray ile şampiyonluğa odaklandığını ve sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu dile getiren Akan, "Şunu çok net söylemek lazım; Kaan Ayhan, Galatasaray'da mutlu ve odaklandığı tek şey Galatasaray'ın şampiyonluğu. Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi" dedi.

Milli futbolcunun hakkındaki iddialara da değinen Akan "Haberler kesinlikle doğru değil çünkü Kaan'ın tek düşüncesi Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Ayrılıkla ilgili benden bir istekte bulunmadı, bu haberlere kimse inanmasın" ifadelerini kullandı.

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