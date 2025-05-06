Kaan Ayhan 2 yıl daha Galatasaray'da!

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sözleşmesi uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, milli futbolcusu Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

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93 MAÇTA 2 GOL, 6 ASİST

Galatasaray'ın Temmuz 2023'te 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığıdna İtalyan ekibi Sassuolo'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki milli savunmacı, sarı kırmızılı formayla 93 maça çıktı. Kaan bu maçlarda 2 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Kaan, bu sezon ise 38 resmi maçta 3 asist yaptı.