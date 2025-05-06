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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kaan Ayhan 2 yıl daha Galatasaray'da! - Galatasaray Haberleri

        Kaan Ayhan 2 yıl daha Galatasaray'da!

        Galatasaray, milli futbolcusu Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 12:24 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:20
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        Kaan Ayhan 2 yıl daha G.Saray'da!
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        Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sözleşmesi uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, milli futbolcusu Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

        93 MAÇTA 2 GOL, 6 ASİST

        Galatasaray'ın Temmuz 2023'te 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığıdna İtalyan ekibi Sassuolo'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki milli savunmacı, sarı kırmızılı formayla 93 maça çıktı. Kaan bu maçlarda 2 gol atarken, 6 da asist yaptı.

        Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Kaan, bu sezon ise 38 resmi maçta 3 asist yaptı.

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