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Sahip olduğu bolluk oranıyla yeryüzünde en çok bulunan yedinci metal olan ve oda sıcaklığında oldukça parlak bir görüne sahip olan K periyodik tabloda nerede yer almaktadır? K hangi element sorusuna yanıt aradığımız içeriğimizi sizler için kaleme aldık. İşte, tüm detaylar…

K Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Periyodik tabloda K sembolü ile gösterilen element potasyum elementidir. Potas kelimesinden türetilerek bu isme sahip olan elementin sembolü ise Latince “kalium” kelimesinin kısaltılmasından gelmektedir. Alkali anlamına gelen bu kelimenin Arapçadaki karşılığı ise “kali” kelimesidir.

Potasyum Elementi Özellikleri

1807 tarihinde, Londra’da bulunan Royal Enstitüsü’nde keşfedilen potasyum elementinin kâşifi Sir Humphrey Davy’dir. Laboratuvarda çalışmalarını sürdüren Davy, elindeki potasyum hidroksiti nemli bir havada bırakmış ve uyguladığı bu elektroliz yöntemiyle tarihte ilk kez, potasyum elementini izole etmeyi başarmıştır.

Alkali metaller grubu içinde yer alan ve sahip olduğu özellikler bakımından sodyum elementi ile de büyük benzerlikler gösteren potasyum elementi, bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak olan gümüş-beyaz bir renge sahiptir.

Su ile reaksiyona girdiğinde oldukça aktif davranan potasyum, bu temasta hidrojeni açığa çıkartır ve bu reaksiyon esnasında oluşan ısı da bu açığa çıkan hidrojen gazını tutuşturur. Hava ile temas ettiğinde de hemen oksitlenme özelliği gösteren potasyum elementi, bu temas esnasında ise potasyum hidroksit oluşturmaktadır.

Lityumdan sonra en yoğun ikinci metal olan potasyum, doğada en çok bulunan elementler arasında yer almaktadır. Reaktivitesi yüksek olması sebebiyle doğada saf halde bulunmayan bu element, birçok mineralde, diğer elementlere bağlı olarak bulunmaktadır.

Potasyum elementi gerek sanayi alanında gerekse de kimyasal çalışmalarda sık kullanılan bir metal olarak dikkat çekmektedir. Toplam üretiminin yaklaşık %90’ı gübre üretiminde kullanılan potasyum elementinin birçok farklı bileşiği, birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Potasyum karbonat camlara dayanıklılık ve sağlamlık kazandırmada, potasyum hidroksit temizlik sektörü ve hayvan ilaçlarında, potasyum süperoksit ise sanayi de özellikle oksijen kaynaklarından kullanılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak dericilik, kauçuk, alkali piller, gıda katkıları ve hava fişekler gibi birçok ürünün imal edilmesinde de potasyum elementi kullanılmaktadır.

İnsan sağlığı için de olmazsa olmaz bir element olan potasyum, aynı zamanda insan vücudunda en çok bulunan sekizinci elementtir. Gıdaların hücre içi geçişlerini sağlayan ve insanlardaki sinir sisteminin sinyalleri iletmesine yardımcı olan potasyumun, vücutta bir elektrolit olarak çalıştığı bilinmektedir. Kalp, kas ve sinir sistemi için gerekli bir element olan potasyum tüm bunların yanında, böbrek taşı oluşumunu ve kemik erimesini engelleme, hipertansiyon riskini azaltma ve hücrelerdeki akıcılığı sağlama noktasında da insan sağlığına olumlu etkiler sunmaktadır. İnsanlar için bu denli gerekli ve önemli olan potasyum elementi patates, hurma, balık, brokoli, yoğurt, zeytin, kuru fasulye gibi birçok gıda maddesi içinde bulunmaktadır.

K Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Yaşam için olmazsa olmaz olan ve K simgesi ile gösterilen potasyum elementi, periyodik tablonun 4. periyodunun 1. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 19 olan ve oda sıcaklığında katı halde bulunan potasyumun erime noktası 63.5, kaynama noktası ise 759 derece olarak ölçülmüştür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner