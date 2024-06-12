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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus'ta Thiago Motta dönemi - Futbol Haberleri

        Juventus, teknik direktör Thiago Motta ile sözleşme imzaladı

        Juventus'ta teknik direktörlük görevine 41 yaşındaki Thiago Motta getirildi. Motta, antrenörlük kariyerine 2018 yılında futbolculuk kariyerini noktaladığı Paris Saint Germain'in altyapı takımında başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:58 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:58
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        Juventus'ta Thiago Motta dönemi
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        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta teknik direktörlük görevine 41 yaşındaki Thiago Motta getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalandı." denildi.

        Motta, antrenörlük kariyerine 2018 yılında futbolculuk kariyerini noktaladığı Paris Saint Germain'in altyapı takımında başladı.

        İtalya'daki teknik direktörlük yolculuğu ise 2019'da Genova ile başlarken ardından Spezia ve Bologna'da takımın başında görev aldı.

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