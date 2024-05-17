Juventus'ta Massimiliano Allegri dönemi sona erdi!

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Juventus'ta ikinci Allegri dönemi sona erdi. Torino devi sözleşmesi sona erecek teknik direktörle sezon bitmeden yollarını ayırdı.

Juventus resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"İtalya Kupası finali sırasında ve sonrasında Juventus'un değerleriyle ve onu temsil edenlerin benimsemesi gereken davranışlarla bağdaşmadığını düşündüğü bazı davranışların ardından ayrılık kararını verdik. 2021'de başlayan bu dönem 3 sezonun ardından İtalya Kupası Finali ile sona erdi. Massimiliano Allegri'ye gelecekteki projelerinde başarılar diliyoruz."

2021 yazında ikinci kez Juventus'ta göreve gelen teknik adam Serie A'da mutlu sona ulaşamasa da bu sezon İtalya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. 2022-23 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayan Juventus bu sezon ise 4. sırada bulunuyor. Allegri'nin Atalanta ile oynanan İtalya Kupası finalinde Tuttosport Genel Yayın Yönetmeni Guido Vaciago ile yaşadığı sözlü tartışma da Juventus'un kararında etkili oldu. Karşılaşmada kırmızı kart da gören 56 yaşındaki teknik adam İtalya Futbol Federasyonu tarafından 2 maç men cezası almıştı.