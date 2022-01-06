Juventus Napoli maçı için artık nefesler tutuldu. İtalya Serie A 20. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren Juventus Napoli mücadelesi ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte detaylar...

JUVENTUS NAPOLI MAÇI NE ZAMAN?

Juventus Napoli maçı bugün saat 22:45'de başlayacak.

JUVENTUS NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus Napoli maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.