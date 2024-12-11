Devler Ligi'nde Juventus ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Allianz Stadium'da oynanacak olan karşılaşmayı Fransız hakem C. Turpin yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden N. Danos ve E. Finjean üstlenecek. İki takımda galibiyet için sahaya çıkacak ve puanını 11 yapabilmek için mücadele verecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Juventus- Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...