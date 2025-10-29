Juventus galibiyet hasretine son verdi: Kenan Yıldız sahnede!
Serie A'nın 9. haftasında Juventus, sahasında Udinese'yi 3-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız takımının üçüncü golünü kaydetti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Udinese'yi 3-1 mağlup etti.
Teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayıran Juventus, geçici olarak takımın başında yer alacağını açıkladığı Massimiliano Brambilla yönetiminde çıktığı Udinese karşısında ligdeki 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
5. dakikada Dusan Vlahovic'in (penaltı) golüyle öne geçen siyah-beyazlıların diğer gollerini 67. dakikada Federico Gatti ve 90+6. dakikada Kenan Yıldız (penaltı) attı.
Konuk ekibin tek golünü 45+1. dakikada Galatasaray'dan bonservisi kiralanan Nicolo Zaniolo kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 15'e yükseltirken, Udinese 12 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Juventus deplasmanda Cremonese ile karşılaşacak. Udinese ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.