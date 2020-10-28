Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecan bu akşam başlıyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Juventus Barcelona maçı saat 23:00'de başlayacak...

JUVENTUS BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçına sahne olacak Juventus Barcelona maçı bu akşam 20.55'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus : Szczesny ; Demiral - Bonuci - Danilo ; Cuadrado - Bentancur - Rabiot - Kulusevski ; Ramsey ; Dybala - Morata

Barcelona: Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Griezmann, Ansu Fati; Messi.