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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus: 4 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Juventus: 4 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, evinde Cagliari'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk golün asistini yaparak galibiyette rol oynadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 10:03 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:03
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        Kenan asist yaptı, Juventus farka gitti!
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        İtalya Kupası son 16 turunda Juventus ile Cagliari karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 4-0'lık skorla kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı.

        Juventus'un gollerini 44. dakikada Dusan Vlahovic, 53. dakikada Teun Koopmeiners, 80. dakikada Francisco Conceiçao ve 89. dakikada Nico Gonzalez kaydetti.

        Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldız Kenan Yıldız, 67 dakika sahada kaldı. Kenan, Vlahovic'in golünde asisti yapan isim oldu.

        Bu sonuçla birlikte Juventus adını çeyrek finale yazdırdı ve çeyrek finalde Empoli ile eşleşti. Cagliari ise kupaya veda etti.

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