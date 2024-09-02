Juventus: 0 - Roma: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 3. haftasında Juventus ile Roma arasındaki dev maç 0-0 berabere bitti. Bu sonucun ardından Juventus haftayı 7 puanla kapatırken, Roma ise 2 puanla tamamladı.
İtalya Ligi'nin 3. haftasında Juventus ile Roma karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Roma'da mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcumuz Zeki Çelik 90 dakiak görev yapan isimlerden oldu.
Bu beraberliğin ardından Thiago Motta yönetimindeki Juventus puanını 7'ye yükseltti. Daniele De Rossi'nin çalıştırdığı Roma puanını 2 yaptı.
İtalya'da milli aranın ardından Juventus, Empoli'ye konuk olacak. Roma, Genoa deplasmanına çıkacak.