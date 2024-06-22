Justin Timberlake: Zor bir hafta oldu
Alkollü araç kullanırken polise yakalanan Justin Timberlake mahkemeye çıktıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ünlü şarkıcı yaşadığı olay sonrasında ilk kez konuştu
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Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Yetkililer, ünlü şarkıcının tutuklandığını ve ve resmi olarak suçlandığını açıkladı.
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Tutuklanmadan önce çekilen fotoğrafı da ortaya çıkan Timberlake'in tutuklama raporunda; polislerin yıldızın gri aracını durdurmaya çalıştığı, ancak Timberlake'in yolun sağ tarafında durmadığı için kenara çekilmesinin ardından tutuklandığı bilgisi yer almıştı. Belgede, memurlar yıldızı durdurduğunda Timberlake'in gözlerinin kan çanağı olduğu ve nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu yayıldığı belirtilmişti.
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Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, yıldızın resmi olarak suçlandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakıldığını açıklamıştı.Timberlake'in 26 Temmuz'da sanal olarak Sag Harbor mahkemesine çıkması planlanıyor.
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"DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Yaşananların ardından ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Page Six'in haberine göre; Timberlake, "Alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınan Justin Timberlake: Zor bir hafta oldu. Bazen sevilmesi çok zor biri olduğumu biliyorum ama beni yine de seviyorsunuz. İniş çıkışlarımız oldu. Destekleriniz için teşekür ederim" dedi.