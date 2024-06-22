"DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Yaşananların ardından ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Page Six'in haberine göre; Timberlake, "Alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınan Justin Timberlake: Zor bir hafta oldu. Bazen sevilmesi çok zor biri olduğumu biliyorum ama beni yine de seviyorsunuz. İniş çıkışlarımız oldu. Destekleriniz için teşekür ederim" dedi.