Justin Timberlake gözaltına alındı
Justin Timberlake, alkollü araç kullanırken polise yakalanmasının ardından gözaltına alındı. Ünlü şarkıcının sabıka fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
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ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı.
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Associated Press'in (AP) haberine göre; 43 yaşındaki şarkıcı, Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alındı.
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Justin Timberlake'ın çekilen sabıka fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu.
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Justin Timberlake'in menajerinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
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Salı günü mahkemeye karşısına çıkacağı bildirilen Justin Timberlake'in bu hafta sonu Chicago'da iki konseri ve gelecek hafta New York City'de iki gösterisi var.
Fotoğraflar: Bacgrid USA, Reuters, AP, Avalon