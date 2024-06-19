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        Haberler Dünyadan Justin Timberlake neden gözaltına alındı, ne oldu? Sabıka fotoğrafı ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Justin Timberlake gözaltına alındı

        Justin Timberlake, alkollü araç kullanırken polise yakalanmasının ardından gözaltına alındı. Ünlü şarkıcının sabıka fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 09:16 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:54
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          ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı.

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          Associated Press'in (AP) haberine göre; 43 yaşındaki şarkıcı, Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alındı.

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          Justin Timberlake'ın çekilen sabıka fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu.

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          Justin Timberlake'in menajerinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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          Salı günü mahkemeye karşısına çıkacağı bildirilen Justin Timberlake'in bu hafta sonu Chicago'da iki konseri ve gelecek hafta New York City'de iki gösterisi var.

          Fotoğraflar: Bacgrid USA, Reuters, AP, Avalon

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