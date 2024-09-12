Justin Timberlake alkollü araç kullanma cezasından kurtuldu
Haziran ayında alkollü şekilde araç kullandığı için tutuklanan Justin Timberlake, mahkemeyle yaptığı savunma anlaşması sonrası büyük cezadan kurtuldu
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Haziran ayında alkollüyken araç kullandığı için tutuklanan Justin Timberlake, imzaladığı savcı - sanık anlaşması sonrası alkollü araç kullanma suçlamasıyla karşı karşıya kalmaktan kurtuldu.
Hamptons şehrinde alkollü araç kullanırken dur işaretine uymadığı için gözaltına alınan ve ardından tutuklanan şarkıcı, çıkarıldığı mahkemede kefaletsiz serbest bırakılmıştı. Timberlake, alkollü/uyuşturucu etkisinde araç kullanma cezası yerine daha düşürülmüş bir para cezasına çarptırıldı.
43 yaşındaki şarkıcı, 300 ila 500 dolar arasında bir ceza ödeyecek. Yarın mahkeme para cezasının kesin miktarına karar verecek.
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KAMU HİZMETİ VİDEOSU HAZIRLAYACAK
Daily Mail'in haberine göre, mahkemeyle sağlanan anlaşma, Justin Timberlake'in 'Sarhoş Araç Kullanmaya Karşı Anneler' örgütü için bir kamu hizmeti videosu hazırlamasını içeriyor.
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Timberlake'in avukatı Eddie Burke Jr. ve Suffolk savcılığı tarafından yapılan savunma pazarlığı anlaşması, Timberlake'in yarın mahkemeden sabıka kaydı olmadan ayrılmasını garantiliyor.
Eddie Burke Jr., müvekkilinin tutuklandığında sarhoş olduğunu defalarca reddetmişti.
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Jessica Biel ile evli olan iki çocuk babası Justin Timberlake'in, haziran ayında polis tarafından durdurulduğunda alkol testine girmeyi reddetmesi nedeniyle New York ehliyeti altı ay süreyle askıya alınacak.
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Ünlü pop yıldızı, 18 Haziran günü sabah erken saatlerde arkadaşlarıyla Hamptons'ın seçkin yerleşim bölgesi Sag Harbor'da geçirdiği gecenin ardından tutuklanmıştı. Polis, şarkıcının, aracının direksiyonundayken dur işaretini geçtikten sonra kenara çekildiğini söylemişti.
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"GÖZLERİ KAN ÇANAĞI VE DONUKTU"
Polis raporuna göre, şarkıcı durdurulduktan sonra memurlar, Justin Timberlake'in gözlerinin kıpkırmızı olduğunu ve güçlü bir alkol kokusu yayıldığını fark etti.
Mahkeme belgelerinde polisin tespitleri şu şekilde yer aldı: Gözleri kan çanağı ve donuktu, nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu yayılıyordu, dikkatini toplayamıyordu, konuşması yavaşlamıştı, ayakları dengesizdi ve tüm standart alkol testlerinde kötü performans gösteriyordu.
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