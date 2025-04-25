Justin Bieber: Sizin yerinizde olsam ben de bizi kıskanırdım - magazin haberleri

Justin Bieber: Sizin yerinizde olsam ben de bizi kıskanırdım - magazin haberleri

Justin Bieber, internet üzerinden aldığı nefret mesajlarının çoğunun, eşi Hailey Bieber ile yaşadığı gösterişli yaşam tarzını kıskanan trollerden kaynaklandığına inanıyor. 31 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı; "Kırgın insanlar, insanları incitir. Dürüst olmak gerekirse, ben sizin yerinizde olsaydım, Hailey ile çılgınca eğlendiğimizi görsem ben de kıskanırdım" ifadesini kullandı.

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Justin Bieber; "Bu gerçekten bizim için önemli ve insanların buna dayanamamasının nedeni anlaşılabilir. Onları suçlamıyorum. Hailey ve ben, yetişilmesi zor yerdeyiz" dedi.

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Justin Bieber ile 6 yıl önce evlendiği 28 yaşındaki model Hailey Bieber'ın geçen yıl 22 Ağustos'ta ilk çocukları Jack Blues Bieber dünyaya geldi.

"Eğer ben de kusurlu olduğumu ve Tanrı'nın beni affettiğini hatırlarsam, bu bana kötü ve incitici olan insanlardan daha iyi hissetmeyi bırakmamda yardımcı olur. Çünkü gerçekten dürüst olduğumda, ben de kötü ve incitici olabilirim" diyen ünlü şarkıcı; "İçgüdülerim şöyle diyor: Kahretsin, internette biri hakkında dedikodu yapmaz ve yalan yaymazdım ama Tanrı'nın lütuf gösterdiği, gurur duymadığım başka şeyler yapabilirdim" ifadesini kullandı.