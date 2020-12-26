26 yaşındaki şarkıcı, eşi ile birlikte 25 Aralık'ta kutlanan Noel Bayramı'nda sahilde gün doğumunu izledikleri an çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.

Bieber, romantik karelerine, "Noel gecesini tüm varlığımın mutlak aşkıyla geçirmek için ne güzel bir yol... Sana o kadar takıntılıyım ki, aslında canımı yakıyor" notunu düştü.

Çiftin aşk dolu pozlarına beğeni yağdı.