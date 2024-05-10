Justin Bieber ile Hailey Baldwin ilk çocuklarını bekliyor
6 yıl önce nikâh masasına oturan Justin Bieber ile Hailey Baldwin'den müjdeli haber geldi. Çift, anne - baba oluyor
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Mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin'den mutlu bir haber geldi. Çift, ilk çocuklarını bekliyor.
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GÖZYAŞLARININ NEDENİ BELLİ OLDU
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından ağladığı anların fotoğrafını yayımlayan Justin Bieber, sevenlerini meraklandırmıştı.
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O günden sonra neden ağladığına dair herhangi bir açıklamada bulunmayan Justin Bieber'ın gözyaşlarının nedeni böylelikle ortaya çıktı.
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Justin Bieber ile Hailey Baldwin, anne ve baba olacaklarını sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla duyurdu.
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Transparan beyaz bir elbiseyle eşine poz veren Hailey Baldwin'in karnının iyice belirginleştiği görüldü.
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İlk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın mutlu anları ise objektiflere böyle yansıdı.
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SÜRPRİZ NİKÂH
Öte yandan Justin Bieber, Hailey Baldwin ile 2018'de sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.
Çift, daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlemişti.