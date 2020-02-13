Justin Bieber evlilik hakkında da şunları söyledi: "Evli olmak harika. Ama kolay olduğunu sanmayın. Eğer evlilik kolay olsaydı, herkes bunu hızlıca yapardı. Eğer evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bunun her gün çalışma gerektirdiğini unutmayın" dedi.