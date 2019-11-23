Bieber, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen düğünlerinden iki kareyi, "Doğum günün kutlu olsun bebeğim! Her gün daha iyi biri olmamı sağlıyorsun. Hayatını yaşayış şeklin çok etkileyici. Bu arada her anlamda aklımı başımdan alıyorsun. Gelecek sezon; bebekler..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.