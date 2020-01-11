Jurrasic World oyuncuları kimler? Jurrasic World filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı haftada kanallar yerli ve yabancı filmleri ilk kez ekranlara getiriyor. Kanal D'de bugün 2015 yılı yapımı Bilim Kurgu/ Gerilim filmi yer alacak. İşte, Jurrasic World filmi ile ilgili merak edilenler...

JURRASIC WORLD OYUNCULARI KİMLER?

John Hammond'ın başarısızlıkla sonuçlanan Jurassic Park denemesinin üzerinden tam 22 yıl geçmiştir. Nublar Adası'nda bu kez tam kapasiteyle çalışan, Hammond'ın hayal ettiği gibi bir dinozor tema parkı Jurassic World adıyla kurulmuştur. Ancak kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçen parkta müşteri sayısı günden güne azalmaktadır. Parkı işleten şirketin hedeflerini tutturabilmesi için parkta yenilikler yapılır, yeni bir dinozor türü yaratılır. Ne var ki bu yeni tür, adayı ve adadakileri felakete sürükleyebilecek sonuçlar doğuracaktır.

JURRASIC WORLD KONUSU NEDİR?



Chris Pratt - Owen Grady[5] (Arda Aydın)

Bryce Dallas Howard - Claire Dearing (Aysun Topar)

Vincent D'Onofrio - Vic Hoskins (Sinan Divrik)

Ty Simpkins - Gray Mitchell (Ali Aydoğdu)

Nick Robinson - Zach Mitchell (Tibet Töre)

Omar Sy - Barry (Berk Avcı)

B. D. Wong - Dr. Henry Wu (Gökhan Özdemir)

Irrfan Khan - Simon Masrani (Fatih Özacun)

Jake Johnson - Lowery Cruthers (Barış Özgenç)

Lauren Lapkus - Vivian (Melissa Melis Toklu)

Brian Tee - Katashi Hamada

Katie McGrath - Zara (Nilay Cennetkuşu)

Judy Greer - Karen Mitchell (Figen Sumeli)

Andy Buckley (Ali Ekber Diribaş) - Scott Mitchell

Eric Edelstein - Nick

Colby Boothman - Genç bir çalışan

Jimmy Fallon - Kendisi

James DuMont - Hal Osterly

Jimmy Buffett - Kendisi

Colin Trevorrow - Mr. DNA seslendirmesi

Brad Bird - Cameo seslendirme