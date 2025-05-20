Jürgen Klopp cephesinden Roma iddialarına yanıt geldi!

Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık bir yıldır kendisine gelen teknik direktörlük tekliflerini reddeden Jürgen Klopp'un İtalya'nın Roma takımıyla anlaştığı ileri sürüldü.

La Stampa'nın haberine göre; Klopp, sezon sonunda Claudio Ranieri ile yollarını ayıracak olan Roma'nın teknik direktörlük koltuğuna oturacak.

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Haberde anlaşmanın gerçekleştiği saate kadar detay verilirken, "Alman teknik adam, Pazar akşamı saat 22.57'de kesin ve kesin 'evet' cevabını verdi." ifadelerine yer verildi. YALANLAMA GELDİ Jürgen Klopp'un menajeri Mark Kosicke iddialarla ilgili yaptığı açıklamada "Klopp'un Roma teknik direktörü olacağı haberleri gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.