25 Ekim'de başlayacak olan 26. İstanbul Tiyatro Festivali, Birleşik Krallık sahnesinin en dikkat çekici isimlerinden Ben Duke'un 'Juliet ve Romeo'su ile; Avrupa tiyatrosunun geleceğine yön verecek isimler arasında sayılan Euripides Laskaridis'in 'Titanlar'ını ilk kez İstanbullu izleyiciyle buluşturacak.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 25 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında, Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek olan 26. İstanbul Tiyatro Festivali, programında yerli ve uluslararası toplam 24 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getirecek. Yenilikçi ve merakla beklenen yapımları izleyici karşısına çıkaracak festival, tiyatro sahnesinde yeni keşifler arayan izleyicilerin ilgisini çekecek iki uluslararası oyunu da ağırlayacak.

Juliet ve Romeo aile terapisinde

3 Kasım Perşembe ve 4 Kasım Cuma saat 20.00’de Maximum UNIQ Hall’da, British Council’in yaratıcı işbirlikleri ve hibe fonu desteğiyle izleyiciyle buluşacak Juliet ve Romeo’yu The Times “Gülmekten karnınızı ağrıtacak kadar komik ve bir o kadar da yürek parçalayıcı” diye yorumluyor. The Guardian’ın ise “Baştan aşağı zekice tasarlanmış, keyif veren bir yapım” olarak tanımladığı Juliet ve Romeo, ölmeyip 40’lı yaşlarına ulaşmış ünlü âşıkların o dillere destan aşkını gündelik hayatın ağlarında çırpınırken gösteriyor izleyiciye. Kelimelerin yerini zaman zaman dans alıyor ve çift birbiriyle çarpışır, yüzleşir ve hatta birbirini ısırırken ilişkilerindeki tüm çabalarının sıradanlığı izleyiciyi güçlü bir biçimde sarsıyor. Yönetmen Ben Duke’un dans ve komediyi ustaca harmanladığı bu sürükleyici oyun, uzun bir hayat ve mutlu bir evlilik için kılavuz niteliğinde.

Türler ötesi bir yapım: Titanlar

23 Kasım Çarşamba ve 24 Kasım Perşembe saat 20.00’de festivalin yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Zorlu PSM’de sahnelenecek Titanlar’da, absürt tiyatronun Yunan temsilcisi Euripides Laskaridis, topluluğu Osmosis ile yarattığı ve kendisinin de rol aldığı Titanlar’da aklın henüz oluşmadığı metafizik bir âlemin kapılarını aralıyor. Tanımsız bir boşlukta cinsiyeti belirsiz bir kozmik varlık hafif hafif salıncakta sallanıyor. Her şeyin başlangıcının çok öncesinden beri orada ama bir yoldaşa ihtiyaç duyuyor. Bu evrende gülünç ile ciddi, önemli ile önemsiz, ışık ile karanlık sürekli yer değiştiriyor. Laskaridis’in “olağanüstü karakterlerin yaratıcısı”, “zamanı ve ortamı işleyen bir zanaatkâr” olarak övüldüğü, The Guardian’ın “beklenmedik derecede etkileyici” bulduğu Titanlar hakkında Le Devoir ise şöyle diyor: “Tür olarak eşi benzeri olmayan bu gösteri karşısında tiyatronun yaratıcı gücüyle ilk kez tanışan bir çocuğun duyduğu hayreti hissediyorsunuz.”

Festival programı hakkında ayrıntılı bilgi için: tiyatro.iksv.org