SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. Otel içerisindeki kamera görüntülerinde ise Ituma'nın takım arkadaşı İspanyol uyruklu Lucia Varela Gomez ile kaldığı odadan 22.49 sıralarında çıkarak telefonda konuştuğu, dalgın ve düşünceli şekilde odanın önünde bir saat oturduktan sonra tekrar girdiği odaya başka kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
JULIA ITUMA'NIN SON ANLARI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI