TAKIM ARKADAŞLARI OTELDEN AYRILDI



Ituma'nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yarattı. Ebrar Karakurt 'un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü. Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor. Bu arada İtalyan takımı saat 13.00 sıralarında otelden ayrıldı. Voleybolcuların oldukça üzgün olduğu görüldü