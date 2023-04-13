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Julia Ituma kimdir, neden öldü? Voleybolcu Julia Ituma nasıl öldü?

Julia Ituma kimdir, kaç yaşındaydı? Voleybolcu Julia Ituma'nın ölüm sebebi açıklandı!

Voleybol dünyası Julia Ituma'dan gelen haberle sarsıldı. CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Eczacıbaşı ile karşılaşan İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ituma, dün akşam oynanan maç sonrası hayatını kaybetti. İşte, Ituma'nın ölümüne ilişkin bilgiler...

Giriş: 13.04.2023 - 15:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milli oyuncumuz Ebrar Karakurt'un forma giydiği Igor Gorgonzola Novara'da oynayan Julia Ituma, dün akşam kaldığı otelin 6. katından düşerek yaşamını yitirdi. Spor dünyasında derin bir üzüntüye sebep olan olayın ayrıntıları ve Ituma'nın hayat hikayesine dair bilgileri bir araya getirdik.

  • JULIA ITUMA KİMDİR?

    Nijerya asıllı İtalyan voleybolcu Julia Ituma, 2005 yılında Milano'da doğdu. 1.92 boyundaki Ituma, sezon başında Club Italia'dan Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştu.

  • SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. Otel içerisindeki kamera görüntülerinde ise Ituma'nın takım arkadaşı İspanyol uyruklu Lucia Varela Gomez ile kaldığı odadan 22.49 sıralarında çıkarak telefonda konuştuğu, dalgın ve düşünceli şekilde odanın önünde bir saat oturduktan sonra tekrar girdiği odaya başka kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    JULIA ITUMA'NIN SON ANLARI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

  • TAKIM ARKADAŞLARI OTELDEN AYRILDI

    Ituma'nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yarattı. Ebrar Karakurt 'un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü. Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor. Bu arada İtalyan takımı saat 13.00 sıralarında otelden ayrıldı. Voleybolcuların oldukça üzgün olduğu görüldü

  • SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Julia Ituma'nın ölümü ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ituma'nın ölü muayene işlemleri yapıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsiye gönderildi. Gelecek rapor sonucunda kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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