Judoda 52 kiloda altın madalya Keldiyorova'nın
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde yapılan judo müsabakalarında kadınlar 52 kiloda Özbek sporcu Diyora Keldiyorova, altın madalyaya ulaştı.
Giriş: 28.07.2024 - 22:10 Güncelleme: 28.07.2024 - 22:10
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Kosovalı Distria Krasniqi'yi mağlup eden Diyora Keldiyorova, altın madalyanın sahibi oldu.
Bu kategoride bronz madalyayı, Fransız Amandine Buchard ile Brezilyalı Larisa Pimenta kazandı.
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