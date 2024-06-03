Judi Dench oyunculuğu bıraktı

Judi Dench'in yaşa bağlı makula dejenerasyonu adlı bir çeşit retina hastalığı var ve bu da görme yeteneğinin kötüleşmesine neden oluyor.

Ünlü oyuncu geçen yıl verdiği bir röportajda görme yeteneğinin azaldığını ve oyunculuğu bırakacağını şu sözlerle anlatmıştı: Artık film setinde de göremiyorum. Okumak için göremiyorum. Dolayısıyla çok göremiyorum ama uğraşıyorum. Senaryoda uzun bir bölümüm varsa benim için zor. Henüz bir yol bulamadım. Bana senaryoyu öğretecek çok arkadaşım var. Neyse ki fotografik bir hafızam var.”