İşçi servisi kaza yaptı! Can kayıpları var!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kapalı kasa minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan midibüsün çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Tekirdağ'da korkunç kaza, sabah saatlerinde, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkiinde meydana geldi.
MİNİBÜS VE MİDİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
DHA'da yer alan habere göre Mehmet Değirmenci'nin kullandığı kapalı kasa minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan midibüs kafa kafaya çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 9 YARALI VAR
Kazada sürücü Değirmenci ile yanındaki Refik Erkan Yedek hayatını kaybetti, işçi servisindeki 9 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.