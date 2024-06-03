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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da işçi servisi kaza yaptı! Can kayıpları var - Tekirdağ son dakika haberler | Son dakika haberleri

        İşçi servisi kaza yaptı! Can kayıpları var!

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kapalı kasa minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan midibüsün çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:49 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:50
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        İşçi servisi kaza yaptı! Can kayıpları var!
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        Tekirdağ'da korkunç kaza, sabah saatlerinde, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkiinde meydana geldi.

        MİNİBÜS VE MİDİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Mehmet Değirmenci'nin kullandığı kapalı kasa minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan midibüs kafa kafaya çarpıştı.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 9 YARALI VAR

        Kazada sürücü Değirmenci ile yanındaki Refik Erkan Yedek hayatını kaybetti, işçi servisindeki 9 kişi yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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