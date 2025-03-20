Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.810,94 %-0,50
        DOLAR 37,9721 %0,19
        EURO 41,2304 %-0,44
        GRAM ALTIN 3.703,70 %-0,04
        FAİZ 41,23 %3,15
        GÜMÜŞ GRAM 40,78 %-0,84
        BITCOIN 84.352,00 %-1,20
        GBP/TRY 49,2376 %-0,11
        EUR/USD 1,0844 %-0,54
        BRENT 71,87 %1,54
        ÇEYREK ALTIN 6.055,55 %-0,04
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam JPMorgan'dan Türkiye değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        JPMorgan'dan Türkiye değerlendirmesi

        JPMorgan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası yaptığı değerlendirmede kurda görülen sıçramayla enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 27,2'den yüzde 29,5'e yükseltildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 07:36 Güncelleme: 20.03.2025 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        JPMorgan'dan Türkiye değerlendirmesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası paylaştığı raporda enflasyon beklentisini revize etti.

        Kurum dezenflasyon sürecinin daha yavaş hızda devam edeceğini bildirdi ve 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 27,2’den yüzde 29,5’e, mart ayı enflasyon beklentisini 2,3'ten yüzde 3,2'ye çekti.

        YIL SONU FAİZ TAHMİNİNİ YUKAR IYÖNLÜ REVİZE ETTİ

        Raporda TCMB'nin nisan ayından itibaren her toplantıda 150 baz puan indireceğini öngörülerek yıl sonu faiz tahmini yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltildi.

        TL'de yabancıların carry trade pozisyonlarının 35 milyar dolar, Türk devlet tahvillerinde yabancı payının 19,6 milyar dolar ve hisse senetlerinde yabancı oranının yüzde 37 ile 34,5 milyar dolar olduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz
        Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        Habertürk Anasayfa