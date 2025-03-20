JPMorgan'dan Türkiye değerlendirmesi

JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası paylaştığı raporda enflasyon beklentisini revize etti.

Kurum dezenflasyon sürecinin daha yavaş hızda devam edeceğini bildirdi ve 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 27,2’den yüzde 29,5’e, mart ayı enflasyon beklentisini 2,3'ten yüzde 3,2'ye çekti.

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YIL SONU FAİZ TAHMİNİNİ YUKAR IYÖNLÜ REVİZE ETTİ

Raporda TCMB'nin nisan ayından itibaren her toplantıda 150 baz puan indireceğini öngörülerek yıl sonu faiz tahmini yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltildi.

TL'de yabancıların carry trade pozisyonlarının 35 milyar dolar, Türk devlet tahvillerinde yabancı payının 19,6 milyar dolar ve hisse senetlerinde yabancı oranının yüzde 37 ile 34,5 milyar dolar olduğu belirtildi.