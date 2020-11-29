Josef de Souza, Fenerbahçe’ye karşı!

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe’ye konuk oldu. 3 sezon Fenebahçe’de forma giyen ve sezon başında Al-Ahli Jeddah takımından Beşiktaş’a transfer olan Josef de Souza, ilk kez eski takımına karşı forma giydi.

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan ve 3 yıl boyunca sarı-lacivertli forma ile 96 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 835 gün sonra Ülker Stadı’nın çimlerine ayak bastı.

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