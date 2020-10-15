Josef de Souza'dan önemli açıklamalar

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Beşiktaş formasını giydiği ve tekrar Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

De Souza, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, siyah-beyazlı takımda kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Artık çalışma zamanı. Bana Beşiktaş'ta gösterilen sevgiyi, ilgiyi sahada bir şekilde karşılamam lazım. Onun için de çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Brezilyalı futbolcu, geçen sezon formasını giydiği Suudi Arabistan'ın El Ahli Kulübünün lisansını vermemesi konusundaki soruyu, "Bir kulüple FIFA'lık olduğunda yaşanan normal bir süreç. Aslında transfer olduğunuz takıma kendisi lisansı göndermek istemiyor. Burada da FIFA devreye giriyor. El Ahli lisansı vermek istemedi, FIFA verdi. Sonuç olarak buradayım." diye yanıtladı.

"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ DAHA CİDDİYDİ"

Başka takımlardan teklif alıp almadığı sorusuna De Souza, "Bütün kulüplerden sözlü teklifler geldi. Beşiktaş'ın teklifi daha ciddiydi ve bu teklifi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen De Souza, Beşiktaş'taki beklenti konusunda "Ülkemde de büyük kulüplerde oynadım. Bunun için kendimi şanslı ve özel hissediyorum. Brezilya'da ve burada büyük kulüplerde oynadım. Büyük kulüplerde beklenti aynı, şampiyon olmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında antrenman metotlarının farklı olduğuna dikkati çeken De Souza, "Orada oynarken fizik gücümü korumak için özel çalışmalar yapıyordum. Burada da bunu sürdürüyorum. İki haftalık çalışmadan sonra 90 dakika oynayabildim. Bu da iyi durumda olduğumu gösteriyor." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübünün kendisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalamasına değinen De Souza, "Benim burada yapmam gereken en iyi performansı göstermek. Beşiktaş'ın koyduğu maddeydi. İyi olduğum sürece o maddenin çok geçerli olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN LİGİ NASIL BİTİRDİĞİNİZ"

Teknik direktör Sergen Yalçın ile iyi bir iletişim kurduklarını anlatan De Souza, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tecrübeli bir antrenör. Beşiktaş için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Takımı bu durumdan nasıl çıkarıp zirveye taşırız ve zirve yarışı içinde tutabiliriz konuşmaları yapıyoruz. Bütün konuşmalarımız bu yönde. Çok iyi takımımız var. Sezona iyi başlangıç yapmadık ama önemli olan nasıl başladığınız değil ligi nasıl bitirdiğiniz. Sonuçta futbolda şampiyonluklar hatırlanıyor."

"TARAFTAR BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜK GÜCÜDÜR"

Fenerbahçe forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta çok maça çıktığını hatırlatan De Souza, "Beşiktaş taraftarı mükemmel bir taraftar. Çok büyük fark oluşturuyorlar. Onların olmaması beni çok üzüyor. Onların takıma gösterdiği katkıyı çok iyi bilen oyuncuyum. Takımdaki yeni oyuncular içinde taraftarları en iyi bilen oyunculardan biriyim." diye konuştu.

Maçların yeniden seyircili oynanma durumuna değinen De Souza, "Taraftar Beşiktaş'ın büyük gücüdür. Stada dönme ihtimali olursa Beşiktaş'ı itecektir. Başka takımlara karşı oynarken Beşiktaş'ı izledim. Takımları 1-0, 2-0, 3-0 geride olsa da Beşiktaş'ı desteklemeye devam ettiklerini gördüm. İnanılmaz anlardı. Taraftarlar yeniden tribünde olursa Beşiktaş'ın gücü olacaktır." şeklinde konuştu.