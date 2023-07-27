Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş kararını açıkladı!
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş hakkında verdiği kararı açıkladı.
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Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş hakkında verdiği kararı açıkladı.
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Coutinho ile çok yakın arkadaş olan Josef, Brezilyalı'nın Beşiktaş'a transfer olması için çok uğraştığını belirtti.
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Josef de Souza yaptığı açıklamada "Biz elimizden geleni yaptık ama olmadı, Beşiktaş denedi, uğraştı, Ceyhun Kazancı elinden geleni yaptı, Coutinho, Türkiye'ye gitmeyecek, başka planları var ve ona saygı duyuyorum."
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Liverpool'dan 2018 yılında 135 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan deneyimli oyuncu, burada tutunamamıştı.
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Coutinho, sonrasında Bayern Münih'e kiralanmış, ardından son olarak geçen yıl 20 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olmuştu.