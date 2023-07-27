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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş kararını açıkladı! - Beşiktaş Haberleri

        Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş kararını açıkladı!

        Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş hakkında verdiği kararı açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.07.2023 - 13:45
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          Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş hakkında verdiği kararı açıkladı.

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          Coutinho ile çok yakın arkadaş olan Josef, Brezilyalı'nın Beşiktaş'a transfer olması için çok uğraştığını belirtti.

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          Josef de Souza yaptığı açıklamada "Biz elimizden geleni yaptık ama olmadı, Beşiktaş denedi, uğraştı, Ceyhun Kazancı elinden geleni yaptı, Coutinho, Türkiye'ye gitmeyecek, başka planları var ve ona saygı duyuyorum."

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          Liverpool'dan 2018 yılında 135 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan deneyimli oyuncu, burada tutunamamıştı.

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          Coutinho, sonrasında Bayern Münih'e kiralanmış, ardından son olarak geçen yıl 20 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olmuştu.

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