Erdem Akbaş eakbas@haberturk.com

Transferde şu ana kadar Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Sinan Gümüş, Mame Thiam, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u renklerine bağlayan Fenerbahçe'de kadroya katılan son isim Jose Sosa olmuştu. Arjantinli yıldız dışındaki tüm oyuncular, Topuk Yaylası'nda devam eden kampa katılırken, Sosa'nın çalışmalarını İstanbul'da sürdürmesi kafaları karıştırmıştı.

KARANTİNADA OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Ligin sona ermesiyle ailesiyle birlikte İbiza'ya tatile giden ve Fenerbahçe'yle anlaştıktan sonra İstanbul'a gelen yıldız futbolcunun pandemi sebebiyle karantinada olduğu iddia edilmişti. Arjantinli yıldız hakkında gerçeğe Habertürk ulaştı. Erdem Akbaş'ın haberine göre, çalışmalarını takımdan ayrı olarak Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren yıldız oyuncuyla ilgili alınan bu kararın pandemiyle ilgili olmadığı öğrenildi.

TOPUK YAYLASI'NA GİTMEYECEK

Sarı-Lacivertliler, 8 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıklarına start verip daha sonra Düzce'ye giderken; Jose Sosa, ilk idmanına 22 Ağustos'ta çıkmıştı. Gerek fiziksel gerekse kondisyon anlamında takımın oldukça gerisinde olan yıldız oyuncunun, teknik heyetin kararı doğrultusunda İstanbul'da kaldığı belirtildi. Jose Sosa'nın teknik ekibi kendisi için hazırladığı özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiği ve Topuk Yaylası kampına katılmayacağı ifade edildi.